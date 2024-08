Os chefes dos serviços secretos israelenses negociavam nesta quinta-feira no Cairo um acordo para a libertação dos reféns em poder do Hamas na Faixa de Gaza, anunciou à AFP um porta-voz do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

O chefe do Mossad, agência de inteligência responsável pelo trabalho no exterior, e o do Shin Bet, agência de segurança interna, participam das negociações, que buscam "avançar em um acordo para libertar os reféns", informou Omer Dostri.

Negociações indiretas entre Israel e o Hamas foram retomadas na semana passada no Catar, para tentar encerrar mais de dez meses de guerra na Faixa de Gaza e obter a libertação dos reféns.

