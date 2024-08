A Rússia anunciou nesta quinta-feira (22) que impediu vários ataques ucranianos com drones e mísseis na região oeste do país, incluindo a região de Volgogrado, onde um incêndio atingiu uma instalação do Ministério da Defesa.

A defesa aérea russa "repeliu um ataque de drones no território da região de Volgogrado, na área de Marinovka. A maioria dos drones foi destruída", disse o governador regional Andrei Bocharov, no Telegram.

Após a queda de um dos aparelhos, "um incêndio foi registrado no território de uma sede do Ministério da Defesa", que foi controlado sem provocar vítima, afirmou Bocharov.

