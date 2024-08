Com o olhar fixo como antigamente, o ex-campeão mundial de boxe Floyd Mayweather desafiou nesta quarta-feira (21) John Gotti III, a quem enfrentará numa luta de exibição no próximo sábado, na Cidade do México.

"É sempre uma questão de competir (...). Sou boxeador até o dia de minha morte", disse Mayweather, que se aposentou dos ringues em 2017, em entrevista coletiva.

"Ele ainda está em forma aos 47 anos", admitiu o seu adversário, neto de John Gotti, chefe de uma família mafiosa que morreu na prisão em 2002.

Os boxeadores entrarão no ringue da Arena México, com capacidade para 17 mil espectadores.

"Sei que teremos lotação esgotada, já fiz isso um milhão de vezes", declarou Mayweather, que encerrou de forma invicta sua carreira de 20 anos e 50 lutas profissionais.

