Os preços do petróleo continuaram caindo nesta quarta-feira (21) e o WTI registrou valores mínimos em seis meses, em um mercado afetado por uma importante redução nos números dos empregos criados nos Estados Unidos no último ano fiscal.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em outubro fechou em queda de 1,48%, a 76,05 dólares.

Enquanto isso, o barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega no mesmo período recuou 1,69%, a 71,93 dólares. Mais cedo, o WTI chegou a alcançar 71,46 dólares pela primeira vez desde o início de fevereiro.

O petróleo patinou após a publicação de um relatório oficial sobre o emprego nos Estados Unidos.

A informação preliminar para o último ano fiscal, encerrado em março, indica que a economia americana criou 818.000 empregos a menos que os números considerados até agora.

Esta correção da estimativa representa uma redução de 30% em relação aos dados iniciais de 2,9 milhões de empregos criados em um ano até março passado.

Embora as revisões das estatísticas de emprego sejam bastante frequentes nos Estados Unidos, este é um ajuste muito superior, por exemplo, ao do ano passado.

Estes dados sugerem "uma demanda" de energia "menor" que o esperado, resumiu Robert Yawger, da Mizuho.

Esta informação sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos reforça a sensação de um contexto de oferta abundante em relação à demanda, que demora a se recuperar na China ou perde fôlego em outras partes do mundo.

Os operadores não deram muita transcendência ao informe da Agência americana de Informação sobre Energia (EIA), que mostrou uma queda nas reservas de petróleo cru nos Estados Unidos muito acima do esperado, um dado que normalmente teria sustentado os preços.

As reservas americanas de petróleo cru diminuíram em 4,6 milhões de barris (mb) na semana passada.

