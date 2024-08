O chefe da diplomacia da UE, Josep Borrell, afirmou, nesta quarta-feira (21), que a ofensiva ucraniana em solo russo desferiu um "duro golpe" na propaganda do presidente Vladimir Putin e defendeu suspender as restrições ao uso do armamento ocidental entregue à Ucrânia.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, reiterou na segunda-feira seu pedido para que seus aliados lhe permitam usar armas de longo alcance contra o interior da Rússia, a fim de deter o avanço das tropas russas no leste da Ucrânia.

"A ofensiva ucraniana [na região russa de] Kursk é um duro golpe na narrativa do presidente russo Putin", escreveu Borrell no X, após falar com o chanceler ucraniano, Dmytro Kuleba.

O mais alto diplomata da União Europeia também considerou que "suspender as restrições ao uso de capacidades contra o Exército russo envolvido na agressão à Ucrânia, de acordo com o direito internacional, teria vários efeitos importantes".

Um deles, acrescentou, seria "fortalecer a autodefesa da Ucrânia ao pôr fim ao santuário da Rússia para seus ataques", além de salvar vidas e promover os esforços de paz.

Borrell indicou que o assunto estaria na agenda das reuniões de ministros de Relações Exteriores e de Defesa da UE, que ocorrerão nos dias 29 e 30 de agosto em Bruxelas, com a presença de Kuleba.

A incursão desde 6 de agosto de tropas ucranianas na região russa de Kursk permitiu a Kiev retomar a iniciativa dois anos e meio depois do início da invasão russa.

Mas o epicentro do conflito se mantém no leste da Ucrânia, onde o Exército russo, melhor equipado, prossegue com o avanço que lhe permitiu tomar várias localidades nos últimos dias.

ob-ec/giv/js/mb/dd/mvv