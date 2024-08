O último elefante do zoológico nacional da África do Sul, em Pretória, foi libertado esta semana em uma reserva natural por um grupo de defesa da fauna silvestre.

O elefante Charlie, de 42 anos, foi retirado do zoológico nacional e transportado para uma reserva na província de Limpopo, onde foi solto na segunda-feira pela EMS Foundation.

A ONG incentiva outro zoo sul-africano, ainda em posse de elefantes em Johannesburgo, a seguir seu exemplo.

Esta operação foi resultado de vários anos de negociações com o governo sul-africano, que recebeu informações científicas segundo as quais os elefantes sofrem nestes locais, informou a fundação no comunicado.

Capturado e tirado de sua manada no Zimbábue quando tinha dois anos, Charlie foi vendido a um circo, antes de ser enviado ao zoológico de Pretória em 2001, acrescentou a fonte.

O zoo municipal de Johannesburgo tem três elefantes.

A libertação de Charlie não significa que o zoológico de Pretória vá parar de mostrar elefantes, mas por enquanto não tem planos de adquirir outros, disse à AFP Michele Pickover, diretora-executiva da ONG, para quem os elevantes não devem viver em cativeiro.

