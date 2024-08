A polícia austríaca anunciou, nesta terça-feira (20), que intensificou as medidas de segurança para a série de shows da banda britânica Coldplay em Viena nesta semana, após o cancelamento dos shows de Taylor Swift devido a uma ameaça de atentado suicida a bomba.

“Medidas de segurança reforçadas foram ordenadas e implementadas”, disse à AFP o porta-voz da polícia de Viena, Philipp Hasslinger, por ocasião dos quatro shows que serão realizados no estádio Ernst-Happel na quarta-feira, quinta-feira, sábado e domingo.

“Várias centenas de policiais, à paisana e de uniforme, serão mobilizados para esses eventos”, disse a polícia em um comunicado, anunciando cordões policiais nas estradas e estacionamentos reservados apenas para pessoas autorizadas.

Os trabalhadores “dentro e ao redor do estádio serão submetidos a uma verificação de segurança”, enquanto os torcedores poderão ser revistados na entrada do estádio, o mesmo onde seriam realizados os shows da cantora Taylor Swift.

Em 7 de agosto, os shows da estrela americana foram cancelados após a prisão de três homens suspeitos de planejar um atentado suicida jihadista, um dos quais estaria envolvido na montagem do palco, segundo a APA.

“No entanto, atualmente não há nenhuma ameaça concreta” e os 60 mil espectadores esperados todas as noites "não devem ser privados do prazer de assistir" aos shows do Coldplay, com ingressos esgotados, disse Philipp Hasslinger.

Esses são os primeiros grandes shows a serem realizados no estádio de Viena após o cancelamento dos shows de Taylor Swift.

“Muito feliz por estar em Viena”, escreveu o vocalista do Coldplay, Chris Martin, no X nesta terça-feira, acompanhando a mensagem com uma foto aparentemente tirada na capital austríaca.

