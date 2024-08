Stephen Chamberlain, que foi julgado em um caso de fraude nos Estados Unidos ao lado de Mike Lynch, o empresário britânico desaparecido após o naufrágio de seu veleiro de luxo na Sicília, morreu após ser atropelado no sábado por um veículo na Inglaterra, anunciou a polícia.

"O pedestre envolvido em uma colisão no sábado morreu no hospital", declarou a polícia em um comunicado, no qual revelou sua identidade: Stephen Chamberlain, um homem de 52 anos.

O acidente ocorreu menos de dois dias antes do naufrágio, na ilha italiana da Sicília, do veleiro do magnata britânico da tecnologia Mike Lynch, que está desaparecido, assim como outras cinco pessoas, incluindo sua filha. Na segunda-feira, um corpo foi encontrado.

Chamberlain era o ex-vice-presidente responsável pelas finanças da Autonomy, o editor de programas informáticos fundado em 1996 por Mike Lynch.

Morreu após ter sido atropelado no sábado de manhã por um veículo na região de Cambridge, no leste da Inglaterra. A motorista, uma mulher de 49 anos, está colaborando com a investigação, segundo a polícia, que busca testemunhas do acidente.

Seu advogado, Gary Lincenberg, disse à imprensa britânica que Chamberlain estava correndo quando foi atropelado.

Chamberlain e Lynch foram absolvidos em junho desse ano em um julgamento em São Francisco por um caso de fraude relacionado à venda da Autonomy ao grupo HP por 11 bilhões de dólares (18,37 bilhões de reais em valores da época) em 2011.

Um ano depois da compra, a HP acusou a Autonomy de ter manipulado suas contas, denunciando "irregularidades contábeis importantes".

Stephen Chamberlain trabalhou para a Autonomy de 2005 a 2012.

