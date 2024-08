Sete pulseiras de prata da Era Viking, que comprovam as ligações abundantes entre a Escandinávia e o resto do mundo, foram encontradas no oeste da Dinamarca, anunciou, nesta segunda-feira (19), um museu em Aarhus, onde estão expostas.

"É a primeira vez que encontramos um tesouro deste tipo tão perto de Aarhus. Isso é ao mesmo tempo excepcional e muito interessante", disse à AFP Kasper Andersenm historiador do museu de Moesgaard.

As pulseiras, que datam do século IX, eram usadas tanto como joias quanto moedas de troca, um vez que cada uma delas é fabricada de acordo com um padrão de peso.

"Isso nos permite entender melhor como os vikings desta parte da Escandinávia operavam de um mundo global, desde a Ásia Ocidental até o Atlântico Norte", disse o historiador.

Uma das pulseiras, em espiral, é uma peça inspirada em modelos russos ou ucranianos, enquanto outras tiveram exemplares similares achados na Irlanda, explicou Andersen.

"Já conhecíamos este tipo de aro, mas estes são exemplares antigos, que conectam a Escandinávia, especialmente Aarhus, ao Oriente e ao Ocidente", destacou.

No seu auge, as redes de comércio vikings se estendiam da Groenlândia e os confins da América do Norte até a Turquia e Ásia Central.

Um estudante de arqueologia, equipado com um detector de metais, fez a descoberta na primavera passada.

Gustav Bruunsgaard, de 22 anos, encontrou uma primeira pulseira em um local a norte de Aarhus, a segunda cidade do país. Alguns dias depois, ele voltou e descobriu as outras seis joias.

"Realizamos uma escavação no local onde foram achadas, mas não descobrimos nenhum outro objeto, então presumimos que alguém os enterrou para escondê-los e nunca os recuperou", concluiu Andersen.

