A ONU condenou, nesta segunda-feira (19), a violência "inadmissível" de que são vítimas os trabalhadores humanitários, após a morte de 280 destes profissionais em 2023, um recorde impulsionado pela guerra em Gaza, que ameaça ser superado em 2024.

"A normalização da violência contra os trabalhadores humanitários e o fato de que ninguém pague por isso é inaceitável, inadmissível e extremamente perigoso para as operações humanitárias em todo o mundo", denunciou em um comunicado Joyce Msuya, chefe interina do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA), por ocasião do Dia Mundial da Ajuda Humanitária.

