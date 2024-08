O presidente russo Vladimir Putin chegou neste domingo (18) a Baku, no Azerbaijão, para uma visita de Estado de dois dias, na qual se encontrará com seu homólogo Ilham Aliev, anunciou o Kremlin em um comunicado.

A visita a este país do Cáucaso, parceiro próximo da Rússia e importante fornecedor de energia para as nações ocidentais, ocorre no contexto da ofensiva ucraniana em território russo.

A televisão russa divulgou imagens do avião de Putin ao chegar à noite em Baku.

Na segunda-feira, o presidente russo se encontrará às margens do mar Cáspio com Ilham Aliev para discutir "questões relacionadas à parceria estratégica e à aliança entre Rússia e Azerbaijão, bem como problemas internacionais e regionais atuais", detalhou o Kremlin.

O governante russo participará na segunda-feira de uma cerimônia para depositar flores no túmulo de Heydar Aliev, pai do atual líder azerbaijano e ex-presidente do país do Cáucaso entre 1993 e 2003, de acordo com a agência russa Ria Novosti.

A última visita de Putin ao Azerbaijão havia ocorrido em setembro de 2018.

bur/dth/eg/mb/jb/yr