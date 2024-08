O ministro da Saúde do Sudão declarou neste sábado (17) uma epidemia de cólera no país africano, que tem sido assolado por chuvas torrenciais há semanas.

"Declaramos a epidemia de cólera devido às condições climáticas e à contaminação da água potável", anunciou Haitham Ibrahim em um vídeo divulgado por seu ministério.

Esta decisão foi tomada em consulta "com as autoridades de saúde do estado de Kasala, as agências da ONU e especialistas", após a "descoberta do vírus da cólera pelo laboratório de saúde pública", acrescentou.

Os estados de Kasala e Gedaref, no leste do Sudão, são os mais afetados pela epidemia, declarou o ministro, embora não tenha especificado o número de casos detectados.

Há várias semanas, o Sudão tem sido atingido por chuvas torrenciais que causaram o deslocamento de milhares de pessoas e um aumento de doenças, especialmente diarreia entre as crianças.

No estado de Kasala, fortemente afetado, as autoridades solicitam ajuda "urgente" e "imediata" da comunidade internacional.

A cólera é uma infecção diarreica aguda causada pela ingestão de alimentos ou água contaminados com a bactéria Vibrio cholerae.

A doença causa diarreia, desidratação severa e pode levar à morte em questão de horas.

Entre 1º de janeiro e 28 de julho de 2024, foram reportados 307.433 casos de cólera e 2.326 mortes em 26 países, segundo a Organização Mundial da Saúde.

