O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 3 do mundo, se desculpou neste sábado (17), um dia depois de quebrar sua raquete irritado com a derrota para o francês Gael Monfils na segunda rodada do Masters 1000 de Cincinnati.

"Peço perdão porque minha atitude de ontem não foi correta e é algo que não deveria acontecer dentro de uma quadra", disse Alcaraz em mensagem em suas redes sociais.

"Sou humano, estava muito nervoso por dentro e às vezes é muito complicado se controlar quando a pulsação está tão alta. Vou trabalhar para que isso não se repita", acrescentou o tenista.

Campeão de Roland Garros e Wimbledon na temporada, Alcaraz explodiu depois de perder para o veterano francês de 37 anos na sexta-feira.

O jovem espanhol, segundo cabeça de chave do Masters 1000 de Cincinnati, disse que sua derrota por 2 sets a 1, com parciais de 4-6, 7-6 (7/5) e 6-4, foi o "pior jogo" de sua carreira.

