O Exército ucraniano está reforçando suas posições na região de Kursk, declarou neste sábado (17) o presidente Volodimir Zelensky, mais de 10 dias após o início de uma grande ofensiva em solo russo.

"O general (Oleksander) Sirski informou sobre o fortalecimento das posições de nossas forças na região de Kursk e na extensão do território estabilizado", escreveu Zelensky no Telegram, após uma reunião com o comandante em chefe do Exército ucraniano.

