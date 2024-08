O desemprego juvenil na China subiu consideravelmente em julho, passando de 13,2% no mês anterior para 17,1%, o nível mais alto desde o início do ano, conforme os dados divulgados pelo órgão estatístico oficial.

Por outro lado, a taxa de desemprego geral da população ficou em 5,2% no mês passado, segundo informações da Agência Nacional de Estatísticas, que considera apenas a população urbana na hora de calcular esses indicadores.

A taxa de desemprego entre a população de 16 a 24 anos atingiu seu pico em junho de 2023 (21,3%), mas, na época, as autoridades suspenderam a publicação desses dados e revisaram a metodologia de cálculo para excluir os jovens que ainda estão estudando.

A falta de empregos entre os jovens é um dos principais problemas da segunda maior economia mundial, juntamente com a grave crise de dívida no setor imobiliário, o baixo consumo e as tensões comerciais com o Ocidente.

O presidente chinês, Xi Jinping, afirmou em maio que o combate ao desemprego juvenil deve ser considerado uma "prioridade máxima" no país.

