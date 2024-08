O Paris Saint-Germain começou com o pé direito a defesa do título da Ligue 1 francesa, ao vencer o Le Havre por 4 a 1 nesta sexta-feira (16), na primeira rodada.

Em sua primeira partida no campeonato desde a saída de Kylian Mbappé, que se transferiu para o Real Madrid, o PSG sofreu e ficou perto de um tropeço, mas marcou três gols na reta final, quando o duelo caminhava para o empate.

O sul-coreano Lee Kang-in havia colocado o PSG na frente logo aos 2 minutos de jogo com um chute de pé esquerdo, que parecia anunciar uma noite tranquila para o time da capital na Normandia, mas não foi isso que aconteceu. Os donos da casa empataram no início do segundo tempo (48') por meio de Gautier Lloris.

O Le Havre resistiu quase até o fim, quando Ousmané Dembelé (85'), Bradley Barcola (86') e Randal Kolo Muani (90' de pênalti) marcaram os gols de um placar que não condiz com a forma como o jogo decorreu.

O time local aparecia como o melhor adversário possível para um início de temporada tranquilo para o PSG. Décimo quinto no último campeonato francês, é o clube que apresenta o pior retrospecto na Ligue 1 desde o início de 2024 (apenas 13 pontos) e não conseguiu realizar contratações para esta nova temporada.

Porém, lutou muito mais do que o esperado e ainda viu o VAR anular dois gols seus, um no primeiro tempo e outro no segundo.

A partida também pode trazer más notícias para o técnico do PSG, Luis Enrique, devido à lesão aos 20 minutos do atacante português Gonçalo Ramos. Randal Kolo Muani entrou em seu lugar.

O time da capital melhorou na segunda etapa e, antes de desempatar, já havia conseguido boas chances.

As entradas em campo no segundo tempo de Dembelé e Barcola fizeram a diferença.

O português João Neves, novo reforço da equipe e que entrou ao intervalo, foi um dos protagonistas, ao dar a assistência para Dembelé marcar de cabeça e fazer 2 a 1. Depois, tocou para Barcola marcar o terceiro com um chute preciso.

Kolo Muani fechou a goleada nos acréscimos, convertendo um pênalti que ele mesmo havia sofrido.

-- Programação da 1ª rodada da Ligue 1 (horário de Brasília):

- Sexta-feira:

Le Havre - PSG 1-4

- Sábado:

(12h00) Brest - Olympique de Marselha

(14h00) Reims - Lille

(16h00) Monaco - Saint-Etienne

- Domingo:

(10h00) Auxerre - Nice

(12h00) Angers - Lens

Toulouse - Nantes

Montpellier - Strasbourg

(15h45) Rennes - Lyon

