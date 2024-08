A Federação Paraguaia de Futebol (APF) apresentou nesta sexta-feira (16) o argentino Gustavo Alfaro como técnico de sua seleção, em substituição ao compatriota Daniel Garnero, que havia sido demitido.

"Temos um material muito bom para levar adiante", disse o otimista Alfaro, ex-técnico da seleção da Costa Rica na Copa América dos Estados Unidos-2024.

A 'Albirroja', com 5 pontos e na sétima colocação na tabela das Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026, vai visitar o Uruguai no dia 6 de setembro em Montevidéu e vai receber o Brasil em 10 de setembro em Assunção.

A campeã mundial Argentina é a líder do torneio com 15 pontos. O Uruguai vem em seguida com 13. O Brasil ocupa a sexta colocação com 8 pontos.

"Gostaria de ter jogadores torcedores de sua seleção. Não há nada mais bonito do que jogar uma Copa do Mundo", destacou o ex-técnico que também comandou o Equador na Copa do Catar-2022.

A federação paraguaia pagou 600 mil dólares à Costa Rica (cerca de R$ 3,27 milhões pela cotação atual) para que Alfaro fosse liberado de seu contrato.

"Temos muito pouco tempo e muito o que fazer. Para mim é um belo e grande desafio, é um prestígio comandar a seleção paraguaia", disse o ex-técnico do Boca Juniors em entrevista coletiva.

Alfaro admitiu que para ele foi uma decisão difícil deixar a seleção da Costa Rica.

"Tive uma relação fantástica com os jogadores. A mesma coisa aconteceu comigo quando deixei o Equador. É difícil sair de uma realidade como essa (...) Não tenho uma razão especial para estar aqui [no Paraguai]", ressaltou.

