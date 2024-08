O Hamas rejeitou as "novas condições" israelenses incluídas na proposta dos países mediadores para alcançar uma trégua em Gaza, disseram à AFP, nesta sexta-feira (16), dois dirigentes do movimento islamista palestino, após dois dias de negociações indiretas em Doha.

As "novas" condições propõem manter tropas israelenses na Faixa de Gaza ao longo da fronteira com o Egito, disse uma das fontes, que pediu anonimato.

"Não aceitaremos nada além de um cessar-fogo completo, uma retirada total das tropas israelenses da Faixa, o retorno dos deslocados e um acordo de troca" de reféns israelenses por prisioneiros palestinos, acrescentou.

Uma fonte a par das conversas disse à AFP que o Hamas se opõe especialmente a conceder a Israel o direito de vetar a liberação de certos prisioneiros palestinos em uma eventual troca por reféns israelenses e à possibilidade de impedir que os libertados retornem a Gaza.

O Hamas não participou das negociações, que na quinta-feira e nesta sexta reuniram em Doha altos funcionários egípcios e cataris, além dos chefes dos serviços de inteligência dos Estados Unidos e de Israel.

O Hamas, no entanto, está em contato regular com os mediadores, que nesta sexta enviaram ao grupo o que apresentaram como uma proposta de compromisso que "preenche as lacunas" para a "implementação" de um cessar-fogo em Gaza e a troca de reféns israelenses por prisioneiros palestinos.

