O presidente da República Dominicana, Luis Abinader, tomou posse, nesta sexta-feira (16), do segundo mandato para o período 2024-2028, no qual seu principal desafio será a crise haitiana e o crescimento da economia em meio a uma reforma fiscal que ele está promovendo.

"Assumo com orgulho a segunda oportunidade que o povo dominicano me deu", disse o presidente após fazer juramento em uma cerimônia realizada no Teatro Nacional diante de membros do Congresso, do rei da Espanha, Felipe VI, e de chefes de Estado e de governo da região.

Abinader, de 56 anos, inicia seu segundo mandato com a promessa de reforçar os controles sobre a migração haitiana e pressionar por uma reforma fiscal para manter o crescimento da economia, que, segundo estimativas, deve ficar acima de 5% este ano.

Ele também buscará reformar a Constituição, embora com o compromisso de não incluir a reeleição indefinida e de garantir a independência institucional do Ministério Público.

O presidente terá maioria em ambas as casas do Congresso, bem como nos municípios. Seu Partido Revolucionário Moderno (PRM), social-democrata, e os partidos aliados controlam 29 das 32 cadeiras do Senado, enquanto na Câmara dos Deputados ele tem 146 das 190 cadeiras.

O evento não contou com a presença de representantes do vizinho Haiti. O ministro haitiano das Relações Exteriores, Dominique Dupuy, indicou que a representação do governo não compareceria devido às “obrigações urgentes” que o país empobrecido enfrenta em meio à crise de violência que eclodiu em fevereiro passado, de acordo com a imprensa.

Dupuy também disse que não poderia viajar em meio a um fechamento unilateral do espaço aéreo adotado pela República Dominicana.

Abinader venceu as eleições gerais de 19 de maio com mais de 57% dos votos, uma vantagem de quase 30 pontos sobre seu adversário mais próximo, o ex-presidente Leonel Fernández.

