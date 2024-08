Athletic Bilbao e Getafe empataram em 1 a 1 nesta quinta-feira (15), no estádio San Mamés, na partida que abre a temporada 2024-2025 de LaLiga.

O meio-campista Oihan Sancet (27') abriu o placar para o time de Bilbao, mas o nigeriano Chrisantus Uche empatou no segundo tempo (64'), dando um ponto a cada equipe.

O Getafe começou melhor o segundo tempo, buscando o gol de empate primeiro com um chute na trave do hispano-dominicano Peter González (48') e depois com outro de Carles Alena, defendido pelo goleiro Álex Padilla (52').

Após o gol de Uche, o técnico do Athletic, Ernesto Valverde, colocou em campo o atacante da seleção espanhola Nico Williams, uma das estrelas da Euro-2024, mas o resultado não mudou.

O Real Madrid, que conquistou na quarta-feira a Supercopa da Uefa ao vencer a italiana Atalanta (2-0), inicia a defesa do título no domingo em Mallorca às 16h30 (horário de Brasília), enquanto o Barcelona tentará começar a sua campanha com o pé direito no sábado em um duelo difícil fora de casa contra o Valencia, também às 16h30.

