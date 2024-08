O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, anunciou nesta quinta-feira (15), perante o Parlamento turco, a sua decisão de "ir a Gaza", local que não visita desde 2007.

"Decidi ir a Gaza com outros líderes irmãos palestinos", declarou o presidente do Fatah, diante dos deputados turcos.

"Irei. Mesmo que isso me custe a vida. Nossa vida não vale mais do que a de uma criança. A vitória ou o martírio", disse ele, acrescentando que então iria para "Jerusalém, nossa capital eterna".

Abbas declarou ainda que "Gaza pertence a todos nós e não aceitaremos nenhuma proposta que a divida".

Até agora, o presidente não podia entrar no território palestino, sitiado desde o início da guerra, em 7 de outubro, com a exceção de alguns de seus aliados.

A Faixa de Gaza, cenário de intensos bombardeios israelenses em retaliação ao ataque do Hamas em 7 de outubro, está desde 2007 sob o controle do movimento islamista palestino, rival do Fatah.

Abbas, que mora em Ramallah, na Cisjordânia, chegou à Turquia na quarta-feira, convidado por autoridades do país, fervorosos apoiadores da causa palestina.

