A produção industrial nos Estados Unidos caiu em julho, contrariando as estimativas do mercado, devido ao impacto do furacão Beryl na indústria petroquímica, de acordo com uma pesquisa mensal do Federal Reserve (Fed, banco central americano) publicada nesta quinta-feira (15).

De acordo com o relatório da instituição financeira, a queda foi de 0,6% na comparação mensal, após um aumento de 0,3% em junho. A passagem do furacão explica metade do declínio.

O mercado esperava uma modesta alta de cerca de 0,1%, segundo o consenso publicado pelo briefing.com.

Na comparação anual, a produção industrial caiu 0,2%.

A indústria automotiva em particular sofreu uma queda de 8% na medição mensal. Se excluirmos este setor, a queda é de 0,3%.

els/nth/mr/nn/yr/aa