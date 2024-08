As cotações do petróleo, que estavam no azul devido ao temor de um conflito mais amplo no Oriente Médio entre Israel e Irã, voltaram a perder terreno nesta quarta-feira (14), após uma leve recuperação dos estoques nos Estados Unidos.

O preço do barril Brent do Mar do Norte, negociado na Europa para entrega em outubro, recuou 1,15%, para 79,76 dólares. Seu equivalente no mercado americano, o West Texas Intermediate (WTI), com vencimento em setembro, caiu 1,74%, para 76,98 dólares.

A tendência dos preços mudou de direção após a publicação na semana passada de um leve aumento nas reservas americanas de petróleo, contrariando as previsões, o que é desfavorável para os preços.

As reservas semanais nos Estados Unidos aumentaram em 1,4 milhão de barris, para 430,7 milhões, na semana encerrada em 9 de agosto. A mediana das previsões dos analistas, elaborada pela agência Bloomberg, indicava uma nova redução das reservas de petróleo em 2 milhões de barris.

Os estoques de gasolina, por sua vez, caíram 2,9 milhões de barris, não muito longe das expectativas.

Para Andy Lipow, da firma Lipow Oil Associates, o mercado também seguiu reagindo às previsões da Agência Internacional de Energia (AIE) publicadas na terça-feira, que reduzem o ritmo de crescimento da demanda energética "em todo o mundo, mas especialmente na China".

"Espera-se que a demanda mundial cresça menos de 1 milhão de barris diários em 2024 e 2025", inferior à tendência de crescimento anterior à pandemia, apontou a AIE, que manteve praticamente inalteradas suas previsões de julho em seu informe mensal.

