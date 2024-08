O Exército da Rússia afirmou nesta quarta-feira (14) que "impediu" os ataques das forças ucranianas que tentavam avançar "profundamente" na região fronteiriça de Kursk, no oitavo dia de uma ofensiva sem precedentes das tropas de Kiev em território russo.

As forças russas, apoiadas pela aviação, drones e artilharia, "impediram as tentativas dos grupos móveis inimigos a bordo de veículos blindados de avançar profundamente no território russo", afirmou o Exército da Rússia em um comunicado.

