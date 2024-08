O Fenerbahçe de José Mourinho foi eliminado pelo Lille na terceira rodada preliminar da Liga dos Campeões da Europa, nesta terça-feira (13), com empate em 1 a 1 em Istambul, depois da vitória dos franceses por 2 a 1 no jogo de ida.

Desta forma, o Lille saiu vivo do estádio Sükrü Saraçoglu e se classificou para o 'playoff' da Champions, o último passo antes da fase de grupos do principal torneio de clubes da Europa, onde estarão os pesos pesados do continente.

A classificação do Lille veio em um jogo com final tenso e emocionante.

Um gol contra de Bagodé Diakité para o Fenerbahçe nos acréscimos (90'+2) levou o duelo para a prorrogação. Na primeira etapa do tempo extra, o Lille ainda teve expulso o zagueiro Aissa Mandi, que fez seu primeiro jogo pelo clube.

Quando tudo indicava que o confronto seria decidido nos pênaltis, o VAR alertou sobre um toque de mão dentro da área do Fenerbahçe e o árbitro de campo assinalou a penalidade máxima.

O atacante Jonathan David converteu a cobrança que empatou a partida e mandou o Lille para o 'playoff'.

O confronto foi marcado pelo comportamento violento de um setor da torcida do Fenerbahçe. O goleiro do Lille, Lucas Chevalier, foi atingido por um objeto arremessado da arquibancada. Ele recebeu atendimento médico e pôde continuar.

O adversário do Lille no 'playoff' por uma vaga na fase de grupos da Champions será o Slavia Praga, que também nesta terça-feira eliminou o Union Saint-Gilloise.

Além do Fenerbahçe de Mourinho, outra eliminação marcante nesta terceira rodada preliminar foi a do Glasgow Rangers, com derrota em casa por 2 a 0 para o Dínamo de Kiev, que no 'playoff' terá pela frente o austríaco RB Salzburg.

bap/dr/cb/aam