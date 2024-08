O governo da Nicarágua concedeu à empresa chinesa Xinxin Linze Minería Group uma nova licença para explorar por 25 anos uma jazida no norte do país, de acordo com uma resolução publicada nesta terça-feira (13) no diário oficial que não especifica os minerais que serão extraídos.

"Em nome do Estado da Nicarágua, concede-se à empresa Nicaragua Xinxin Linze Minería Group uma concessão mineral para a exploração de minerais metálicos e não metálicos no lote denominado Río Dorado," indica a norma.

O terreno de 3.628 hectares está localizado perto da localidade de San Juan del Limay, no departamento de Estelí, cerca de 180 km ao norte de Manágua.

Esta é a terceira concessão concedida este ano à empresa Xinxin Linze, que recebeu em junho 2.091 hectares no Caribe Norte e já havia obtido em abril uma concessão de 36,6 hectares na mesma região.

A empresa chinesa pagará royalties de 3% sobre os minerais extraídos e deverá iniciar as operações nos próximos quatro anos.

Nicarágua e China estabeleceram um Tratado de Livre Comércio em janeiro.

Em 2021, Manágua estabeleceu relações com Pequim após romper com Taiwan, considerado pelos chineses como um território próprio cujo controle buscam retomar, inclusive pela força, se necessário.

apg/fj/mr/jb/dd