QUARTA-FEIRA, 14 DE AGOSTO DE 2024

América

(+) BUENOS AIRES (Argentina) - Ex-presidente Cristina Kirchner depõe como testemunha no julgamento por sua tentativa de assassinato -

(+) TEGUCIGALPA (Honduras) - Presidente Xiomara Castro recebe a vice-ministra das Relações Exteriores da China, Hua Chunying - 02H00

BOGOTÁ (Colômbia) - Mães que perderam a guarda dos filhos pela polêmica Síndrome da Alienação Parental (SAP) -

BUENOS AIRES (Argentina) - Presidente Javier Milei e ministro da Economia, Luis Caputo, participam de conferência do Conselho das Américas - 09H30

(+) BUENOS AIRES (Argentina) - Índice dos preços ao consumidor em julho - 17H00

BOGOTÁ (Colômbia) - Negociações de paz entre o governo da Colômbia e dissidências do Estado-Maior Central (EMC)) - (até 1 de Janeiro 2025)

BOGOTÁ (Colômbia) - Cessar-fogo entre dissidentes das Farc e governo da Colômbia é estendido - (até 15 de Outubro)

SÃO PAULO (Brasil) - Queda de avião em Vinhedo - (até 21)

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Semana da Inovação - (até 16)

Ásia-Pacífico

HONG KONG (China) - Jimmy Lai e Apple Daily em julgamento sob a lei de segurança nacional - (até 31 de Dezembro 2024)

QUINTA-FEIRA, 15 DE AGOSTO DE 2024

América

(+) MÉXICO (México) - Claudia Sheinbaum recebe certificação oficial de sua vitória nas eleições presidenciais -

(+) BOGOTÁ (Colômbia) - Visita do príncipe Harry e esposa Meghan - (até 18)

(+) BRASÍLIA (Brasil) - Assessor especial de Lula, Celso Amorim, se reúne com membros do Senado - 11H00

(+) BOGOTÁ (Colômbia) - Visita do chanceler brasileiro Mauro Vieira - 11H00

Europa

VARSÓVIA (Polónia) - Dia das Forças Armadas - 10H00

Ásia-Pacífico

(+) YANGON (Mianmar) - Casa de Aung San Suu Kyi vai à leilão -

NOVA DÉLHI (Índia) - Dia da Independência -

SEXTA-FEIRA, 16 DE AGOSTO DE 2024

América

(+) SANTO DOMINGO (República Dominicana) - Posse do presidente da República Dominicana -

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Relatora especial da ONU sobre formas contemporâneas de racismo, Ashwini KP, concede entrevista coletiva - 12H00

SÁBADO, 17 DE AGOSTO DE 2024

América

VENEZUELA - Manifestação da oposição que quer reconhecer 'a sua vitória' nas eleições presidenciais -

DOMINGO, 18 DE AGOSTO DE 2024

América

(+) ITAGÜÍ (Colômbia) - Dia internacional da Preguiça - 14H00

SEGUNDA-FEIRA, 19 DE AGOSTO DE 2024

América

CHICAGO (Estados Unidos) - Convenção Nacional Democrata - (até 22)

NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Reunião a portas fechadas do Conselho de Segurança da ONU sobre o Líbano - 12H00

TERÇA-FEIRA, 20 DE AGOSTO DE 2024

América

(+) SAN VICENTE DEL CAGUÁN (Colômbia) - Ex-combatentes das Farc deixam terras no sul do país após ameaça de dissidentes do acordo de paz -

QUARTA-FEIRA, 21 DE AGOSTO DE 2024

Mundo

MUNDO - Dia Internacional de Recordação e Homenagem às Vítimas do Terrorismo -

Europa

(+) COLÔNIA (Alemanha) - Gamescom, feira de videogames - (até 24)