Chuvas torrenciais mataram centenas de pessoas desde junho na Índia e no Nepal, onde inundações e deslizamentos de terra típicos da época das monções causaram danos generalizados, segundo dados oficiais divulgados nesta terça-feira.

O serviço meteorológico da Índia alertou esta semana para "chuvas fortes" na maioria dos estados do sul e nordeste do país.

Nesta terça-feira, socorristas procuravam duas pessoas desaparecidas após uma enchente que matou nove pessoas no distrito de Una, no estado de Himachal Pradesh, informou Shikha Rana, funcionária do governo distrital.

No estado de Uttar Pradesh (norte), pelo menos 17 pessoas morreram desde a semana passada.

No Rajastão, pelo menos 22 pessoas morreram desde domingo, segundo a imprensa local.

Em Uttarakhan, norte do país, enchentes deixaram ao menos 51 mortos desde junho, segundo o governo local.

Em julho, mais de 200 pessoas morreram no estado de Kerala, no sul, após deslizamentos de terra sobre vilarejos e plantações de chá.

No Nepal, 171 pessoas morreram desde o início das monções, em meados de junho, 109 delas em deslizamentos, segundo a autoridade encarregada pelos desastres naturais.

Mais de 40 pessoas estão desaparecidas e há pelo menos 200 feridos.

