Comunicando a verdade

Sol e Mercúrio se encontram em Leão. Nossa mente se volta para aquilo que é essencial, para as verdades espirituais e para a verbalização da verdade; aqui é preciso ter coragem para se dizer e se comunicar a verdade tal qual é. Seja autêntico em sua expressão. A mente possui hoje clareza e discernimento.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Hoje é um dia de autenticidade e expressão em sua vida. Não estará contente em não fazer e expressar aquilo que se quer. A necessidade de autoafirmação é alta, assim como do lado espontâneo. Excelente para jogos, diversões e toda forma de expressão criativa ou artística. Deixe a criança interna se expressar melhor.





TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Comunicar seus sentimentos com veracidade é a tônica do momento. Tenha a coragem de expor o que sente no seu íntimo, pois esta chama está ardente e precisa ser expressa hoje. Terá muita clareza ao enxergar questões emocionais, familiares e do passado. Busque entender que você é uma individualidade à parte dos outros, mas ainda sim pode e deve expressar seu amor.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, está conjunto ao Sol e lhe traz uma carga de expressividade e autenticidade muito grande. Comunique suas melhores ideias! Mostre seu brilho comunicativo, expressando claramente suas percepções. Sua mente está clara, assim como seu senso de propósito e personalidade.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje lhe pede afirmação plena de seus valores e do que é seu. Não tenha receio de fazer o que tiver de fazer por conta própria. Também será preciso se expressar pelo autocuidado, pelos prazeres e bem estar. A Lua Minguante te trará mais calma, diminuindo seu ritmo interno. Se dê o seu tempo.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

A conjunção de Mercúrio com o seu regente, o Sol, lhe traz maior necessidade de se expressar verbalmente. Comunique quem você é claramente, aquilo que acredita e faz. Sua necessidade de experimentação e curiosidade também está aumentada. Sua fala será brilhante e deve ser usada para expressar fielmente a sua luz e brilho.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia de hoje traz grande clareza sobre conteúdos armazenados no subconsciente. Não fuja deles, pois o potencial de cura aqui é alto. Processe suas emoções com coragem e racionalidade. Sua necessidade de entrega espiritual, de buscar verdades que transcendem o mundo material estão em alta. Busque terapia, meditação, oração, arte e tudo aquilo que lhe permita contato com o sublime.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua consciência de ser um cidadão universal e parte de um todo falará alto hoje. Se expresse com alegria e veracidade nos grupos e amizades. Sua contribuição será muito importante. Também sua força na luta pelas causas sociais, ecológicas e alternativas. Busque a alegria do contato com outras pessoas e divida um pouco da sua luz.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Sua necessidade de expressão profissional e da sua autoridade está em alta. Mostre ao mundo todo o seu potencial, tudo que tem de melhor a oferecer. É preciso que seu trabalho reflita quem você é em toda sua verdade e potencial. Busque se expressar a partir de um ponto de vista mais maduro e pragmático, mas sem perder a espontaneidade e alegria.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

A consciência da vida como uma grande viagem ou peregrinação lhe toma. Expresse sua necessidade de liberdade e busca de novos horizontes. Também pode ser através da fé, que precisa ser expressa e compartilhada. Este é o seu terreno natural e as possibilidades de expansão são grandes. Busque viver de acordo com seus princípios, expressando-os.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A necessidade de expressão dos seus sentimentos mais profundos será alta. Tanto os sentimentos agradáveis quanto os desagradáveis. Não fuja do que sente, mas tenha um olhar mais apurado para entender o que se passa acima da superfície. Integração gera cura. Faça as pazes com suas sombras. Sua vida sexual também pedirá expressão criativa e comunicativa.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A necessidade de expressar o que sente pelo outro será alta. Aqui é preciso sair um pouco de si mesmo e de ideias muito fixas, mas que impedem a realização da troca. Autenticidade nos relacionamentos e também perante a sociedade. Mais audácia no contato humano lhe fará bem. Diplomacia, alegria e autenticidade com os outros.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A necessidade de se expressar mais autenticamente no trabalho será alta. Busque dar um toque mais criativo e pessoal naquilo que faz. Seu corpo também carece de expressões que permitam liberdade e verdade. A vida material deve fluir de acordo com o seu próprio ritmo. Busque ouvir os sinais que seu corpo emite e também quais soluções criativas podem auxiliar.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique