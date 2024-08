As autoridades de Gaza disseram à AFP nesta segunda-feira (12) que 75 corpos foram identificados entre os 93 palestinos mortos no sábado em um bombardeio israelense contra uma escola na Faixa de Gaza, e que a identificação dos outros 18 continua.

"Houve 93 mortos na escola al-Tabi'een, entre eles onze crianças e seis mulheres, 75 foram identificados e temos os seus nomes", disse à AFP o porta-voz da Defesa Civil palestina, Mahmud Basal.

"Os outros não foram identificados porque os corpos estão em pedaços, outros foram queimados no bombardeio", disse ele.

O médico Amjad Aliwa, do hospital Al Ahli que recebeu as vítimas do ataque, confirmou o balanço.

"Ainda há corpos muito danificados para serem identificados. Além disso, famílias foram deslocadas para o sul e não conseguem identificar os seus entes queridos", explicou.

O Exército israelense anunciou nesta segunda-feira ter "identificado até o momento 31" combatentes do Hamas e da Jihad Islâmica, dois movimentos armados na Faixa de Gaza, "eliminados" no ataque de sábado à escola que acolhe deslocados, o que gerou a condenação de inúmeros países.

O Exército, que publicou no sábado os nomes e fotos de 19 homens apresentados como combatentes mortos, publicou um novo comunicado com outros 12 nomes e imagens.

Estes números não puderam ser verificados de forma independente.

