Ao menos 23 pessoas morreram no deslizamento de um grande aterro sanitário no sábado (10) na capital de Uganda, Kampala, segundo um balanço atualizado divulgado nesta segunda-feira pelas autoridades municipais.

Segundo a imprensa local, casas, pessoas e gado foram soterrados por montanhas de lixo após o deslizamento provocado por fortes chuvas.

"O balanço atualizado de vítimas registra 23 mortos", declarou à AFP o porta-voz do governo da cidade de Kampala, Daniel Nuweabine. Ele destacou que prosseguem os trabalhos de busca por sobreviventes.

O balanço anterior era de 19 mortos, incluindo cinco crianças.

Segundo uma fonte da polícia de Kampala, ao menos mil pessoas foram deslocadas pelo deslizamento.

Durante o fim de semana, as equipes de emergência trabalharam entre montanhas de resíduos.

O aterro sanitário de Kiteezi foi criado em 1996 e recebe quase todos os resíduos coletados em Kampala.

Diversas regiões do leste da África sofreram recentemente com as fortes chuvas, entre eles Uganda e Etiópia, segundo país mais populoso do continente.

