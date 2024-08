Os Estados Unidos ampliaram para oito sua impressionante série de medalhas de ouro consecutivas no basquete feminino ao derrotar a França em uma final emocionante, em que as americanas venceram por 67 a 66, neste domingo (11), na Arena Bercy, no encerramento definitivo das competições olímpicas de Paris-2024.

A França levou ao limite a seleção americana, que resistiu e elevou a sua impressionante sequência de vitórias olímpicas para 61 triunfos.

A última derrota (79 a 73) foi há 32 anos, em Barcelona-1992, contra a CEI, seleção de atletas das repúblicas que compunham a União Soviética.

A lenda do basquete dos EUA, Diana Taurasi, alcançou seis medalhas de ouro em seis edições dos Jogos. Ela não jogou um único minuto em sua despedida olímpica, aos 42 anos.

A França teve o triunfo nas mãos, mas não conseguiu concretizá-lo contra as americanas, que sobreviveram com habilidade e também com a garra de A'ja Wilson (21 pontos e 13 rebotes). Kelsey Plum, com duas cestas de três nos momentos mais tensos e dois lances livres importantes no último minuto, deu o toque final contra a seleção local.

Na disputa pelo terceiro lugar, a Austrália privou a Bélgica da primeira medalha olímpica de sua história no basquete ao ficar com o bronze (85-78).

- Exibição defensiva -

O encerramento esportivo dos Jogos colocou o maior império do esporte coletivo frente a frente com uma seleção anfitriã empurrada pelos 15 mil espectadores na Arena Bercy.

Após sofrer com os primeiros ataques, a França se mostrou corajosa e solidária na defesa, superou o nervosismo para encontrar a cesta.

Marine Fauthoux, com uma cesta de três incrível quase do meio da quadra no final de uma posse de bola, levantou a arquibancada, que passou a acreditar no milagre.

As jogadoras comandadas por Jean Aime Toupane conseguiram conter o fluxo ofensivo americano, chegando ao empate em 25 a 25 no intervalo e alimentando as esperanças.

Assim como havia feito na final masculina, o presidente francês, Emmanuel Macron, acompanhou o duelo das tribunas. Aos pés da quadra, estavam LeBron James com sua filha e ao fundo Victor Wembanyama. Os dois haviam disputado apenas 15 horas, antes na mesma quadra, a final masculina, vencida pelos americanos.

O jogo transcorreu com percentuais de arremessos baixíssimos, com o time dos EUA iniciando o segundo quarto sem ter convertido uma cesta de três e com sua grande especialista Sabrina Ionescu sem entrar na quadra.

A França entrou com tudo após o intervalo, com uma pontuação de 10 a 0 contra uma seleção dos EUA sob intensa pressão. As americanas demoraram mais de três minutos para encontrar a cesta no segundo quarto.

- Último arremesso é insuficiente -

Mas finalmente o 'Team WNBA' acordou com Ionescu na quadra dando clareza aos ataques.

O último quarto foi uma troca de ataques em que os Estados Unidos mantiveram a calma e a França não soube se defender com a mesma eficiência.

Sua líder, a franco-americana Gabby Williams, obteve 19 pontos, 7 rebotes e 3 roubadas de bola. Na última jogada da partida, a segundos do fim, ela tentou o arremesso para empatar o o jogo, mas pisou na linha de três pontos e a França ficou a um ponto de uma prorrogação.

Decepção das donas da casa e bandeiras com estrelas e listras novamente na quadra para comemorar o oitavo ouro olímpico consecutivo.

