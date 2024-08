Dez policiais ficaram feridos na manhã deste domingo(11) em confrontos entre as forças de segurança e republicanos irlandeses que se opõem ao domínio britânico na Irlanda do Norte, informou a corporação.

Os confrontos duraram várias horas e ocorreram em Londonderry, chamada de Derry pelos republicanos, após uma manifestação de unionistas protestantes defensores da Coroa Britânica.

Os católicos a favor da unificação com a República da Irlanda são maioria nesta cidade, localizada no noroeste da Irlanda do Norte.

A Irlanda do Norte é uma das quatro nações do Reino Unido, formado também por Inglaterra, País de Gales e Escócia.

Cerca de 50 jovens atacaram a polícia, mobilizada em grande número para evitar tensões no evento.

"Fogos de artifício, coquetéis molotov e outros projéteis foram usados para atacar a polícia", afirmou a corporação em comunicado.

Dez policiais ficaram feridos, segundo a nota, que se referiu à violência como "inaceitável" e "ultrajante".

Um acordo de paz assinado em 1998 pôs fim a três décadas de conflito entre estas regiões da província britânica.

Mas as tensões aumentam periodicamente, especialmente no verão, durante a época das marchas protestantes.

Nos últimos dias, grupos paramilitares unionistas foram acusados de incitar distúrbios da extrema direita que eclodiram no Reino Unido após o ataque com faca que deixou três meninas mortas na cidade de Southport.

