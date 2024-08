O grupo libanês Hezbollah afirmou, neste sábado (10), que lançou drones carregados de explosivos contra uma base militar no norte de Israel em resposta ao assassinato, no dia anterior, de um líder do movimento islamista palestino Hamas em Sidon.

Os combatentes do Hezbollah lançaram "esquadrões de drones carregados de explosivos" contra uma base do Exército israelense perto da cidade de Safed, "em resposta ao assassinato perpetrado pelo inimigo israelense em Sidon", cidade no sul do Líbano, afirmou o movimento islamista pró-iraniano em comunicado.

