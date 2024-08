A belga Nafissatou Thiam se tornou nesta sexta-feira (9), em Paris, a primeira mulher a ganhar três medalhas de ouro consecutivas no heptatlo, à frente da britânica Katarina Johnson-Thompson, que foi prata.

Thiam, campeã nos Jogos do Rio-2016 e Tóquio-2020, terminou as sete provas com um total de 6.880 pontos, depois da corrida de 800 metros, a última da competição.

Johnson-Thompson, bicampeã mundial (2023 e 2019), ficou apenas 36 pontos atrás, enquanto o bronze foi para outra atleta da Bélgica, Noor Vidts, com 6.707 pontos.

Nafissatou Thiam conseguiu uma valiosa vantagem na manhã desta sexta-feira, quando lançou o dardo a 54,04 metros para se colocar 121 puntos à frente de Johnson-Thompson faltando apenas uma prova.

Com isto, ela só precisava chegar com uma diferença de no máximo oito segundos atrás da britânica nos 800m.

Johnson-Thompson deu tudo na corrida para se distanciar ao máximo de Thiam e chegou na segunda colocação com o tempo de 2min04s90.

Mas a belga reduziu a diferença para menos de seis segundos, concluindo a prova em 2min10s62.

