O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, criticou nesta sexta-feira (9) a falta de cooperação dos Estados Unidos para elucidar as circunstâncias em que o veterano narcotraficante Ismael "El Mayo" Zambada foi capturado naquele país.

"Não há cooperação de parte do governo dos Estados Unidos neste caso, ou seja, não nos deram informação suficiente", criticou o mandatário em sua coletiva de imprensa matinal.

López Obrador disse na última terça-feira que Washington apenas informou ao governo mexicano que a prisão de Zambada foi parte de um acordo com um filho do preso Joaquín "El Chapo" Guzmán, fundador do cartel de Sinaloa ao lado de "El Mayo".

Nesta sexta-feira, destacou que ainda há detalhes em aberto, como a "negociação" entre as autoridades americanas e Joaquín Guzmán López, detido com Zambada após ambos aterrissarem em um avião privado em um aeroporto perto de El Paso, no Texas, em 25 de julho.

A defesa de "El Mayo", que nunca havia sido preso, alega que seu cliente foi "sequestrado" por Guzmán López e depois transferido para os Estados Unidos como parte de um suposto acordo. As autoridades americanas indicaram, em contrapartida, que não sabiam que Zambada viajava no avião.

Após sua prisão, Guzmán López foi levado para Chicago, onde também se declarou "não culpado" das acusações de tráfico de drogas.

O governo mexicano indicou repetidamente que não participou nestas capturas.

