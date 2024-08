Um incêndio queimava, nesta sexta-feira (9), um base aérea do Exército russo na região de Lipetsk, a 300 quilômetros da fronteira com a Ucrânia, revelaram agências de notícias locais pouco depois de seu governador alertar sobre um ataque "maciço" de drones.

A RIA Novosti e a TASS informaram sobre o incêndio, porém não deram detalhes sobre suas causas.

Anteriormente, o governador dessa região, Igor Artamonov, alertou sobre um "ataque maciço de drones" que danificou uma central energética e provocou a evacuação de quatro municípios.

"Uma infraestrutura energética ficou danificada" e cortes de eletricidade foram realizados, mas o fornecimento de energia foi restabelecido na maioria das casas afetadas, afirmou o funcionário no Telegram.

O governador decretou estado de emergência na cidade de Lipetsk e ordenou a evacuação de quatro localidades localizadas nos arredores "para garantir a segurança dos moradores".

Também pediu aos moradores da capital regional que ficassem em suas casas até o fim do alerta.

Em Belgorod, uma região fronteiriça com a Ucrânia, o governador Viacheslav Gladkov informou sobre outro ataque de drones que causou danos materiais, mas nenhum ferido.

A defesa aérea russa conseguiu derrubar 29 aparelhos, afirmou a fonte.

Também houve ataques de drones aéreos e marinhos na cidade de Sebastopol, na península da Crimeia anexada pela Rússia em 2014, disse seu governador, Mikhail Razvojayev.

Esses ataques aéreos ocorrem com uma incursão terrestre do Exército ucraniano na região russa de Kursk. Mais de mil soldados e dezenas de tanques estão envolvidos nesse ataque surpresa que as tropas de Moscou tentam repelir, disse o Estado-Maior russo.

