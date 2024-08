Pelo menos nove pessoas morreram e 26 ficaram feridas nesta sexta-feira, quando um ônibus bateu em uma ponte perto de Ancara, segundo um primeiro relatório do governador da capital turca.

O acidente ocorreu por volta das 5h locais (mesmo horário em Brasília), quando o veículo de passageiros que viajava de Eskisehir, no centro do país, colidiu com a coluna de uma ponte em uma rodovia perto de Ancara.

O governador de Ancara, Vasip Sahin, citado pelo emissora de televisão estatal TRT, afirmou que não há "nenhum vestígio de freadas no local, o que sugere que o motorista tenha adormecido". As autoridades abriram uma investigação.

Acidentes de ônibus são comuns na Turquia. Em maio, dez pessoas morreram e 40 ficaram feridas quando um ônibus colidiu com dois veículos e um caminhão em uma estrada perto de Mersin, no sul do país.

