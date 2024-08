O italiano Jannik Sinner estreou arrasador em sua primeira partida em torneios da ATP desde Wimbledon. O atual campeão derrotou o croata Borna Coric por 6-2 e 6-4 nesta quinta-feira (8) no Masters 1000 de Montreal.

O número um do mundo havia competido pela última vez nas quartas de final do All-England Club há um mês, onde ficou doente e recebeu atendimento logo após a derrota para o russo Daniil Medvedev.

Sinner perdeu os Jogos Olímpicos devido a uma amigdalite e chegou ao Canadá há uma semana para se acostumar com o ritmo dos jogos.

O campeão do Aberto da Austrália, de 22 anos, descreveu seu início no torneio de simples como "positivo".

"Estou muito feliz com meu desempenho", declarou. "A partida foi mais acirrada do que indicou o placar. Tive que salvar um 'break point' no segundo set; se não tivesse conseguido fazer isso, a partida poderia ter mudado."

O alemão Alexander Zverev, segundo colocado, dominou e avançou para a terceira rodada, enquanto outros três cabeças de chave foram derrotados.

Zverev, que chegou às quartas de final nos Jogos de Paris-2024, alcançou uma vitória maiúscula com um duplo 6-1 sobre o australiano Jordan Thompson.

"É muito difícil passar diretamente do saibro para o cimento, não dá para comparar as condições. Além disso, as bolas aqui são difíceis de controlar", disse Zverev.

"Estou feliz por ter passado, mas não é fácil jogar um Masters de imediato. É por isso que houve algumas eliminações dos melhores", observou o alemão.

Enquanto para o campeão canadense de 2017 a estreia foi ótima, para Medvedev, terceiro cabeça de chave, Stefanos Tsitsipas, oitavo, e Tommy Paul, décimo, o dia foi de despedida.

O espanhol Alejandro Davidovich venceu Medvedev com parciais de 6-4, 1-6 e 6-2 em quase duas horas, enquanto o japonês Kei Nishikori despachou Tsitsipas com um duplo 6-4 em uma hora e 18 minutos.

"Não foi um ano fácil para mim", declarou o espanhol, 42º do mundo. "Mas vencer um jogador como o Daniil me dá muita força e poder para continuar. Estou muito feliz por esta vitória."

Para avançar às quartas de final, Davidovich enfrentará na sexta-feira o vencedor do duelo entre o russo Karen Khachanov, 16º cabeça de chave, e o italiano Mateo Arnaldi.

Nishikori, que sofre com lesões no quadril há várias temporadas, vai disputar a terceira rodada contra o português Nuno Borges, que derrotou o francês Ugo Humbert, 12º cabeça de chave, num jogo acirrado de quase três horas com parciais de 3-6, 7-6 (7/2) e 7-6 (7/4).

--- Resultados desta quinta-feira do Torneio de Montreal:

. Simples masculino - 2ª rodada:

Jannik Sinner (ITA/N.1) x Borna Coric (CRO) 6-2, 6-4

Alejandro Tabilo (CHI/N.15) x Lorenzo Sonego (ITA) 6-4, 6-2

Brandon Nakashima (EUA) x Tommy Paul (EUA/N.10) 6-2, 6-7 (5/7), 6-1

Andrey Rublev (RUS/N.5) x Tomás Etcheverry (ARG) 7-6 (7/3), 6-2

Alejandro Davidovich Fokina (ESP) x Daniil Medvedev (RUS/N.3) 6-4, 1-6, 6-2

Matteo Arnaldi (ITA) x Karen Khachanov (RUS/N.16) 7-5, 7-5

Nuno Borges (POR) x Ugo Humbert (FRA/N.12) 3-6, 7-6 (7/2), 7-6 (7/4)

Kei Nishikori (JPN) x Stefanos Tsitsipas (GRE/N.8) 6-4, 6-4

Grigor Dimitrov (BUL/N.7) x Rinky Hijikata (AUS) 6-1, 6-0

Alexei Popyrin (AUS) x Ben Shelton (EUA/N.11) 6-4, 7-6 (7/4)

Casper Ruud (NOR/N.6) x James Duckworth (AUS) 6-2, 6-7 (5/7), 6-3

Holger Rune (DIN/N.13) x Pablo Carreño Busta (ESP) 6-1, 6-3

Alexander Zverev (ALE/N.2) x Jordan Thompson (AUS) 6-1, 6-1

