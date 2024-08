Os líderes de Estados Unidos, Catar e Egito pediram nesta quinta-feira (8) a Israel e ao movimento islamista palestino Hamas que retomem as negociações em Doha ou no Cairo na próxima semana, para tentarem fechar um acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza.

Em comunicado conjunto, os três países mediadores convidaram as partes beligerantes a retomar os diálogos em 15 de agosto, para "fechar todas as brechas restantes e iniciar a implementação do acordo sem mais demora".

Assinada pelo emir do Catar e pelos presidentes dos Estados Unidos e do Egito, a carta ressalta que um acordo “está sobre a mesa, faltando apenas os detalhes de implementação”. “Como mediadores, estamos dispostos a apresentar, caso necessário, uma proposta de compromisso final que resolva as questões de aplicação pendentes de modo que atenda às expectativas de todas as partes.”

