O americano Cole Hocker foi a grande surpresa desta terça-feira (6) nos 1.500 metros em Paris-2024 ao conquistar o ouro, superando os dois favoritos, o britânico Josh Kerr, que ficou com a prata, e o norueguês Jakob Ingebrigtsen, que só terminou na quarta colocação.

O queniano Brian Komen manteve a liderança por um breve período diante de uma multidão de 69 mil pessoas no Stade de France, antes do norueguês chegar à frente do pelotão em um ritmo alucinante.

O norueguês, que defendia seu título olímpico, dominou boa parte da corrida, mas ficou para trás após a última curva e não conseguiu acompanhar o sprint do americano, que fez o tempo de 3m27s65, recorde olímpico.

Ele tem a companhia no pódio do campeão mundial Kerr (com o tempo de 3m27s79), recorde nacional, e do americano Yared Nuguse (3m27s80), que ficou com o bronze.

O ouro desta terça-feira é a primeira medalha olímpica de Hocker, que não estava na lista de favoritos e havia ficado apenas em sexto lugar em Tóquio-2020 e em sétimo no Mundial de Budapeste-2023, onde o campeão foi Kerr e Ingebrigtsen conquistou a medalha de prata.

avl/ma/aam/mvv