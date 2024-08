O acesso ao Instagram permaneceu bloqueado nesta terça-feira (6) na Turquia pelo quinto dia consecutivo, apesar de a plataforma ter removido quase 2.500 conteúdos no país nos primeiros seis meses de 2024 em resposta a solicitações das autoridades.

De acordo com um relatório publicado em 31 de julho pela Meta, sediada nos EUA e proprietária do Instagram, o aplicativo removeu 2.445 conteúdos na Turquia durante os primeiros seis meses de 2024, 1.941 deles a pedido das autoridades turcas.

A grande maioria dessas solicitações, 1.894 no total, dizia respeito a conteúdo coberto por uma lei sobre os chamados crimes de "catálogo", que variam de abuso infantil a uso de drogas.

Apesar da remoção desse conteúdo, as autoridades turcas censuram o Instagram por não respeitar essa lei.

"Bloqueamos o acesso porque o Instagram não respeitou nossos avisos anteriores sobre os chamados crimes de catálogo", insistiu o ministro turco dos Transportes, Abdulkadir Uraloglu, nesta terça-feira.

"Até mesmo as condolências expressas pela [morte do chefe do Hamas] Ismail Haniyeh, que foi brutalmente assassinado, não são toleradas por essa plataforma. Se há censura ou bloqueio, é por parte deles", acrescentou.

A proibição de acesso poderá ser suspensa "imediatamente" se o Instagram atender "às condições exigidas", disse ele.

O bloqueio ao aplicativo ocorreu depois que o diretor de comunicação da Presidência turca, Fahrettin Altun, fez acusações de "censura".

Altun afirmou que o Instagram "impede as pessoas de publicarem mensagens de condolências pelo martírio de Haniyeh".

"Enfrentamos um fascismo digital que não pode tolerar nem os fotos de mártires palestinos sem proibi-las de imediato", afirmou o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, nesta terça-feira (5).

O movimento islamista palestino Hamas é considerado uma organização "terrorista" pelos Estados Unidos, União Europeia e Israel, mas é qualificado de "movimento de libertação" pela Turquia.

