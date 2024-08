A britânica Keely Hodgkinson venceu nesta segunda-feira (5) nos Jogos de Paris-2024 a final dos 800 metros, e conquistou a primeira medalha de ouro olímpica de sua carreira ao superar a outra favorita, a queniana Mary Moraa, atual campeã mundial, que teve que se contentar com o bronze.

Hodgkinson se descolou de Moraa no sprint final e conquistou uma vitória confortável na linha de chegada com o tempo de 1m56s72, seguida pela etíope Tsige Duguma (1m57s15), que ficou com a prata após ultrapassar a exausta Moraa (1m57s42) nos últimos metros.

Aos 22 anos, Hodgkinson já havia conquistado três medalhas de prata em competições importantes.

Em Tóquio-2020 e no Mundial de Eugene-2022 ficou em segundo lugar, atrás da americana Athing Mu, que não se classificou para Paris-2024, e no Mundial de Budapeste-2023 repetiu a prata, desta vez atrás de Mary Moraa.

No entanto, ela chegou à final dos 800 metros em Paris-2024 como a atleta com melhor tempo da temporada (1m54s61).

