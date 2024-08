Um deslizamento de terra deixou 11 mortos nesta segunda-feira (5) no sul da Etiópia, não muito longe do local onde 250 pessoas morreram em um desastre semelhante no final de julho, anunciaram as autoridades locais.

Onze corpos foram encontrados no local do deslizamento de terra no distrito de Kawo Koisha, área administrativa de Wolaita, e operações de busca foram lançadas para tentar encontrar sobreviventes, informou o departamento de Comunicação do governo da área de Wolaita.

O saldo pode aumentar, alertou em comunicado publicado no Facebook, sem dar mais detalhes.

O local do deslizamento fica a nordeste da pequena cidade de Kencho Shacha Gozdi, onde um deslizamento causado por fortes chuvas deixou pelo menos 257 mortos, segundo um relatório do Escritório da ONU para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA), que cita autoridades locais.

Este último foi o deslizamento de terra mais mortal já registrado neste país do leste da África, o segundo mais populoso do continente e frequentemente afetado por catástrofes relacionadas com o clima.

tfg-txw/blb/hgs/mb/aa