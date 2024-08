A comissão organizadora Paris-2024 defendeu a comunicação sobre a qualidade da água do Sena, afirmando que os triatletas foram informados dos resultados das análises antes do revezamento misto na manhã desta segunda-feira (5).

A comissão organizadora explicou que após o cancelamento de dois treinos neste fim de semana porque o Sena não estava suficientemente limpo, a Federação Internacional de Triatlo (World Triathlon) decidiu na noite de domingo manter a corrida desta segunda-feira, na qual a Alemanha conquistou o ouro.

A equipe mista belga não competiu nesta prova porque sua triatleta Claire Michel adoeceu após participar da prova individual feminina no Sena, no dia 31 de julho, segundo anunciou no domingo o comitê olímpico de seu país.

Em coletiva de imprensa, a porta-voz da comissão organizadora dos Jogos, Anne Descamps, abordou toda esta polêmica e afirmou que antes da prova mista desta segunda-feira "os resultados foram apresentados aos atletas e não houve objeções para nadar".

Descamps leu à imprensa o que foi informado aos atletas que competiram nesta segunda-feira, em particular que a prova foi autorizada devido "à melhora contínua da qualidade da água após as fortes chuvas na região de Paris nos dias 1 e 2 de agosto", e apesar do fato de em um dos quatro pontos de medição ter sido detectado na madrugada do dia 4 de agosto uma quantia provisória da presença da bactéria fecal E. coli, a mais preocupante, superior ao limite estipulado.

No geral, a decisão de realizar ou não uma corrida no Sena é tomada à noite, ou seja, poucas horas antes, com base em análises feitas 24 horas antes e em critérios como o cheiro, o aspecto da água e o clima mais recente.

Isso significa que só é possível ter certeza se a qualidade da água é ideal no momento exato do teste.

Desde o início dos Jogos de Paris, quatro treinos foram cancelados e a prova de triatlo masculino foi adiada um dia.

Além da atleta belga, outros triatletas relataram desconforto gástrico, embora não o associassem ao fato de terem entrado no rio Sena.

