Um autoridade da agência espacial russa, Roscosmos, quantificou em 180 bilhões de rublos [cerca de dois bilhões de dólares ou 12 bilhões de reais] as consequências da ruptura com o Ocidente após a ofensiva do Kremlin na Ucrânia.

"A rejeição de contratos por parte dos Estados hostis custou 180 bilhões de rublos a Roscosmos", declarou o primeiro diretor-geral adjunto da agência, Andrei Elchaninov, citado pela agência de notícias Interfax.

As potências ocidentais encerraram sua parceria com a Roscosmos no marco das sanções impostas contra Moscou após a ofensiva militar russa na Ucrânia em fevereiro de 2022.

A Agência Espacial Europeia (ESA), por exemplo, encerrou sua cooperação com a Rússia na missão conjunta de exploração de Marte ExoMars.

A Roscosmos, por sua vez, suspendeu os lançamentos espaciais de foguetes Soyuz a partir do porto espacial de Kourou, localizado na Guiana Francesa.

A agência russa agora tem a intenção de compensar esse déficit recorrendo a países do sudeste asiático, África e Oriente Médio, disse Elchaninov em sua entrevista à Interfax.

"Quanto ao retorno ao volume de exportações anterior às sanções, estamos nos fixando nesse objetivo", disse.

"Mas esse é um trabalho a longo prazo, como em todos os novos mercados onde a concorrência é forte. Mas se os penetramos corretamente, as perspectivas são muito boas", acrescentou.

Há vários anos, o setor espacial russo passa por dificuldades devido a problemas de financiamento, escândalos de corrupção e fracassos como a perda da sonda lunar Luna-25 em agosto de 2023.

