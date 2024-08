Os brasileiros Matheus Lima e Alison dos Santos, o 'Piu', se classificaram para as semifinais dos 400 metros com barreiras nos Jogos Olímpicos de Paris nesta segunda-feira (5), dia de preliminares em que os favoritos a medalha em uma das provas mais aguardadas do atletismo avançaram.

O norueguês Karsten Warholm, atual campeão olímpico e mundial, recordista mundial da prova, foi o mais rápido no geral, com o tempo de 47 segundos e 57 centésimos. O americano Rai Benjamin, prata nos Jogos de Tóquio, venceu sua série e fez o segundo melhor tempo com 48.82.

Por sua vez, Alison, bronze olímpico e campeão mundial em 2022, foi o terceiro na série que disputou com o tempo de 48.75, depois de diminuir o ritmo na parte final da prova.

Os três primeiros de cada série avançavam diretamente às semifinais.

Na classificação geral, 'Piu' foi o 14º colocado, mas muito por conta de sua gestão de esforço na reta final.

"Esta experiência olímpica é diferente para mim [em relação a Tóquio-2020, quando correu sem público devido à pandemia]. O estádio cheio, as pessoas, é como se tudo fosse de novo", explicou o brasileiro.

A grande esperança de medalha para o Brasil no atletismo em Paris tirou a importância do terceiro lugar em sua série, dizendo que seu objetivo era simplesmente passar.

"Eu me senti bem, estou me sentindo perfeito. Foi uma classificação simples, confortável, então só posso dizer que foi uma boa corrida", explicou.

Outro brasileiro classificado, Matheus Lima marcou o tempo de 48.90 na preliminar.

