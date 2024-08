A Ucrânia anunciou neste domingo (4) a retirada obrigatória das crianças e de seus pais de várias cidades e povoados da região de Donetsk, onde a Rússia reivindicou avanços nos últimos dias.

Horas antes, a Rússia anunciou a tomada de outra localidade na região. Nas últimas semanas, as forças russas reivindicaram a conquista de várias cidades, em sua maioria vilarejos muito pequenos.

"O inimigo está bombardeando as cidades e vilarejos dessas comunidades todos os dias, por isso foi decidido retirar as crianças junto com seus pais ou outros representantes legais", disse o governador de Donetsk, Vadym Filashkin, listando as cidades e vilarejos nas áreas em que a Rússia alega ter ganhado terreno.

Filashkin mencionou a cidade de Novogrodovka, a cerca de 20 quilômetros de Novoselivka Persha, que a Rússia alegou ter tomado no domingo.

O governador disse que um total de 744 crianças e suas famílias tiveram que ser realocadas em quatro regiões do país.

"Temos que nos esforçar para proteger nossas crianças", acrescentou.

