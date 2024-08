Com três gols em 56 minutos do norueguês Erling Haaland, o Manchester City obteve neste sábado (3) sua primeira vitória na pré-temporada ao derrotar o Chelsea por 4 a 2 no encerramento de sua excursão pelos Estados Unidos.

Os primeiros cinco minutos da partida disputada no Ohio Stadium (Columbus) marcaram o caminho para a vitória e Haaland foi o grande protagonista.

Aos 3 minutos ele sofreu uma falta dentro da área e converteu o pênalti. Dois minutos depois o artilheiro aproveitou um erro na saída do Chelsea para finalizar com um chute suave à esquerda do goleiro.

O atual campeão da primeira divisão do futebol inglês começou a pré-temporada com duas derrotas, diante do Celtic da Escócia e do Milan da Itália, depois empatou e perdeu nos pênaltis para o Barcelona.

O Chelsea fez um jogo com muitas imprecisões no meio de campo e foi assim que veio o terceiro gol, aos dez minutos do segundo tempo. Oscar Bobb entrou na área e finalizou por entre as pernas de Levi Colwill para fazer 3 a 0 com chute colocado.

Um minuto depois, o hat-trick de Haaland foi completado após uma triangulação perfeita no meio de campo, com o atacante marcando a sangue-frio seu quinto gol em quatro jogos da pré-temporada.

Os 'Blues' diminuíram com gols de Raheem Sterling (59') e Noni Madueke (89').

O Manchester City viaja de volta para casa para enfrentar o seu eterno rival, o Manchester United, na disputa pela 'Community Shield', enquanto o Chelsea permanece nos Estados Unidos para enfrentar o Real Madrid, em Charlotte, na Carolina do Norte.

