O Instagram segue bloqueado neste sábado (3) na Turquia pelo segundo dia consecutivo, constatou a AFP, após as acusações de censura de uma autoridade turca contra a plataforma.

A decisão foi anunciada pela autoridade de telecomunicações turca (BTK), que diz recorrer a uma norma que permite bloquear "conteúdos criminosos".

Na sexta-feira, o ministro de Transportes e Infraestruturas, Abdulkadir Uraloglu, afirmou que o Intagram ignorou os pedidos do governo para suprimir várias mensagens.

"Nosso país tem valores e sentimentos. Apesar das advertências, não levaram em conta os conteúdos criminosos", disse.

"Adotamos uma proibição ao acesso. Quando respeitarem nossas leis, suspenderemos a proibição", acrescentou.

Na quarta, o diretor de comunicações da presidência turca, Fahrettin Altun, criticou duramente a plataforma, porque "impedia as pessoas de publicar mensagens de condolências para o mártir [Ismail] Haniyeh", o líder do Hamas morto em um ataque no Irã atribuído a Israel.

"É uma tentativa de censura muito clara e evidente", denunciou Altun no X.

Os partidos da oposição, o CHP (social-democratas) e o Iyi Parti (nacionalista), assim como a advogacia de Ancara, recorreram à Justiça para suspender a proibição.

Segundo a imprensa turca, o Instagram tem mais de 50 milhões de usuários no país de 85 milhões de habitantes.

